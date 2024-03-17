2024-03-17 19:30:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية لمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، الدخول في حالة التأهب تحسباً لتقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات المعنية عقدت اليوم الأحد اجتماعاً حول الإجراءات الخاصة باحتمالات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في أربيل".

وبينت أنه "تقرر خلال الاجتماع الدخول في حالة التأهب تحسباً لأي احتمال، وتكليف مديريات النواحي والقائممقاميات بتشكيل غرف عمليات، وتكليف مديريات الماء بالاستمرار في حملات تنظيف شبكات الصرف الصحي وأماكن تجمع مياه الأمطار".

وأكدت "دخول قوات الشرطة، والآسايش، والزيرفاني، والدفاع المدني حالة التأهب لأي احتمالات"، مطالبة المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالتعليمات وعدم الاقتراب من الأنهار وأماكن تجمع المياه.