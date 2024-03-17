تشيلسي يبلغ نصف نهائي الكأس بانتصار درامي على ليستر

2024-03-17 19:36:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق تشيلسي فوزا مثيرا على حساب ضيفه ليستر سيتي بنتيجة (4-2) بملعب ستامفورد بريدج، اليوم الأحد، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.أهداف البلوز جاءت عن طريق مارك كوكوريا، كول بالمر، كارني تشوكويميكا ونوني مادويكي في الدقائق (13، 45+1، 90+2 و90+8)، فيما سجل أكسيل ديساسي هدفا عكسيا (ق 51) وأضاف ستيفي مافيديدي الثاني للثعالب (ق 62).وشهدت المباراة طرد كالوم دويل مدافع ليستر، في الدقيقة 73، ليجبر فريقه على خوض الدقائق التالية بـ10 لاعبين، مما أسهم في إقصاء ليستر من البطولة.المصدر : كورة