2024-03-17 19:36:03 - المصدر: واع

بغداد -واعأعلن رئيس اللجنة البارالمبية رئيس اتحاد رفع الأثقال البارالمبي عقيل حميد، اليوم الاحد، عن مشاركة اتحاد رفع الأثقال البارالمبي في بطولة كأس العالم المقامة في شرم الشيخ مصر والمؤهلة الى بارالمبياد باريس ٢٠٢٤.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للجنة البارالمبية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" الوفد يتألف من الدكتور عقيل حميد رئيساً للوفد وحسن رضا إداري الوفد والمدربين ثامر غانم وفلاح حسن واللاعبين ( فارس سعدون ورسول كاظم ومسلم عقيل ومصطفى سلمان واحمد مصطفى ) واللاعبات ( ذكرى زكي وغرام رعد وزهراء غربي ورسل عبد الرزاق)".ونقل البيان عن عقيل حميد قوله: "نتأمل تحقيق أوسمة ملونة في منافسات البطولة وتأهيل أبطالنا الرياضيين الى بارالمبياد باريس ٢٠٢٤".