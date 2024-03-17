وصول وفد منتخب الشباب إلى السعودية للمشاركة ببطولة غرب آسيا الأولمبية

2024-03-17 20:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وفدُ منتخب الشباب دون (20 عاماً)، اليوم الأحد، إلى مدينةِ الإحساء في المملكةِ العربية السعودية للمُشاركةِ في بطولةِ اتحاد غرب آسيا الخامسة للمنتخبات الأولمبية دون (23 عاماً).وذكر بيان للقناة الإعلامية لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن"وفد منتخب الشباب برئاسة محمد ناصر ونائب رئيس الوفد «رحيم لفتة وضم الوفدُ كلاً من نديم كريم، مديراً إدارياً للمنتخب وحسان تركي، مديراً فنياً، وحيدر جبار وأحمد والي، مدربين مساعدين، ونوري عبد زيد، مدرباً لحراس المرمى وقصي إياد، محاسباً".وأضاف البيان، أن "الوفد ضم كل من اللاعبين: وسام علي حميد، ليث ساجد قاسم، سجاد محمد نايف، سيف فراس، محمد غالب، موسى علاء، سجاد محمد فاضل، علي كريم، سجاد محمد مهدي، حسين فاهم، مسلم موسى فياض، علي صادق محمود، حيدر عبد الكريم توفيق، ليث ضياء، علي مخلد، هلكورد قيس جعفر، كرار جعفر، مصطفى نواف زكي، عباس ماجد كعيم، احمد جاسم لعيبي، علي اكبر طاهر، مؤمل محمود ياسر، مصطفى قابيل مصطفى،فيما سيلتحقُ بالوفد يوم غدٍ الاثنين كل من اللاعبين اموري فيصل وعلي حيدر".وسيجري منتخبُ الشباب أولى وحداته التدريبيّة مساء اليوم تحضيراً لمُواجهةِ منتخب أستراليا يوم الأربعاء المقبل 20 من شهر آذار الحالي، ضمن المجموعةِ الرابعة للبُطولةِ التي تجري بطريقةِ خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي، ويلعب الخاسرُ مباراة تحديد المراكز من الخامس لغاية الثامن.