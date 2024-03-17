مجلس الخدمة: أكثر من 50 ألف متقدم على درجات العلوميين

2024-03-17 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، استقبال أكثر من 50 الف استمارة من المتقدمين على درجات العلوميين، مشيراً إلى أن عملية الاختيار تتم وفق مرحلتي الاختبار والمفاضلة.وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في المجلس علاء الفهد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد فتح الاستمارة الخاصة بالعلوميين وهم الاختصاصات الساندة المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000، تقدم أكثر من 50 ألف طلب على الاستمارة الخاصة فيما يبلغ عدد درجات المطلوبة 3280 درجة ".وأضاف الفهد، أن "مجلس الخدمة صادق على نتائج التقديم للتوظيف على درجات العلوميين، وبعد التدقيق سيكون هناك نحو 5 آلاف من المؤهلين لمرحلة الاختبارات الخاصة ومن ثم الاختبار النهائي الذي سيتم على أساسه اختيار المشمولين بالتوظيف بعدد 3280 درجة ".وتابع أن "هناك قنوات خاصة للتقديم وهناك معايير تطبق فيها المفاضلة بين المتقدمين من أجل تصفيتهم بالشكل الصحيح، إذ أن هناك قنوات خاصة للشهداء وقناة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وايضا يتم تطبيق معايير منها معدل الطالب المتقدم وسنة التخرج والحالة الاجتماعية إذا أن هناك تفاضلا خاصا اجتماعيا وهناك تفاضل خاص بالمعدل من اجل اختيار الأفضل والأكفأ".وأشار إلى أن "مجلس الخدمة حدد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لإجراء المقابلات لحملة الشهادات العُليا (الماجستير والدبلوم العالي) من المُتقدمين لشغل الدرجات الوظيفية للاختصاصات الساندة والعلوميين".وتابع أن "هدف المجلس هو إحقاق الحق وتطبيق العدالة والشفافية في توزيع درجات الوظيفية بشكل عادل وشمول جميع من تنطبق عليه المؤهلات وفق برنامج الكتروني واستمارة الكترونية خاصة، ونحن نتعامل مع الاستمارة وليس مع الأسماء تطبيقاً لمبدأ الشفافية".