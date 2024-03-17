نائب قائد العمليات المشتركة يؤكد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد

2024-03-17 20:24:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي، اليوم الأحد، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.وقالت خلية الأعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب قائد العمليات المشتركة يرافقه ضباط هيئة الركن تفقد قيادة منطقة سامراء وقيادة عمليات شرق صلاح الدين، وكان في استقباله فور وصوله سامراء قائد المنطقة اللواء الركن احمد الاسدي وهيئة الركن وقد عقد النائب اجتماعا موسعا اكد فيه ضرورة معالجة المعاضل الأمنية واستمرار الجهد الأمني والاستخباري والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة القطعات الأمنية والاستخبارية ومعالجة التحديات المحتملة على الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات".وأشارت الى أن "المحمداوي استمع الى إيجاز مفصل و مجموعة من المقترحات الخاصة بتطوير العمل الأمني وتكثيف الجهود الخاصة باستقرار المحافظة مثلما تم الاستماع الى جملة من الملاحظات والأفكار سيتم الاستفادة منها لمعالجة المعاضل المحتملة".ولفتت الى أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق تفقد قيادة عمليات شرق صلاح الدين وكان في استقباله اللواء الركن علي مشجل المالكي وضباط ركن القيادة حيث عقد بعد وصوله اجتماع أمني هام تناول إعادة انفتاح القطعات وإكمال التحصينات والتنسيق والعمل الأمني المشترك مع قيادة عمليات كركوك كذلك إكمال كل متطلبات أمن الموضع الدفاعي على المستوى القتالي والفني والإداري ومتابعة واكمال مايتعلق بالتشكيلات والوحدات الجديدة في القاطع"، مؤكدا على "أهمية التنسيق التام مع قطعات وزارة الداخلية والحشد الشعبي".وأوضح البيان ،أنه "قد طرحت مجموعة من المقترحات والأفكار سيتم الإفادة منها في تقييم الخطط الأمنية ومعالجة المعاضل القائمة".