2024-03-17 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

عرفان وامتنان .. تعبر المديرية العامة لتربية البصرة عن خالص عرفانها وامتنانها لقيادة شرطة البصرة لاستجابتهم السريعة والقبض على ثلاثة من منفذي الاعتداء على اثنين من مدرسي ثانوية الشهيد محمد عبدالعزيز الكنعان مما يعيد الاعتبار للمؤسسة التربوية ولتضع حدا لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى ملاكاتنا الأعزاء . وبالتأكيد فأن هذا ليس بغريب على […]

ظهرت المقالة شرطة البصرة تعتقل 3 من المعتدين على المدرسين أولاً على ايرث نيوز.