2024-03-17 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الأحد، عن استمرار نصب الجدار الكونكريتي الممتد على الحدود العراقية السورية. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز. “ضمن سلسلة التحصينات الامنية التي تجريها قيادة قوات الحدود مع مختلف دول الجوار، تتواصل جهود قيادة قوات الحدود بنصب السياج الكونكريتي ضمن قاطع الفوج الثالث لواء الحدود السابع ضمن القيادة […]

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