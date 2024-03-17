2024-03-17 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أصدر نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الأحد، عدة توجيهات عدة توجيهات للقطعات الأمنية في صلاح الدين، وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي يرافقه ضباط هيئة الركن تفقد قيادة منطقة سامراء وقيادة عمليات شرق صلاح الدين” وأضافت، أنه “كان […]

ظهرت المقالة نائب قائد العمليات المشتركة يصدر من صلاح الدين عدة توجيهات للقطعات الأمنية أولاً على ايرث نيوز.