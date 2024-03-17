2024-03-17 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

دعت هيئة الـنزاهـة، اليوم الأحد، المواطـنين للإبلاغ عن تضـخم الأموال في قـطاع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن الحملة، بحسب بيان له ورد لوكالة إيرث نيوز، إلى “استمراراً لحملتها التي أطلقتها في نيسان من العام المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات […]

ظهرت المقالة النزاهة تدعو المواطـنين للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة العمل أولاً على ايرث نيوز.