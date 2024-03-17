المخرج الكوردي بهمن قوبادي ينقذ شابة أمريكية من الموت في طائرة

2024-03-17 20:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المخرج السينمائي الكوردي المعروف بهمن قوبادي انقاذ فتاة امريكية على متن طائرة في رحلة لشركة تركية بين اسطنبول ولوس انجلس عن طريق إنعاش قلبها.

وأنقذ بهمن قوبادي، الذي كان على متن رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 0010 من إسطنبول إلى لوس أنجلوس يوم السبت 16 آذار (مارس) 2024، حياة امرأة أمريكية تبلغ من العمر 32 عاما.

وقالت زوزان، إحدى راكبات رحلة اسطنبول-لوس أنجلوس، "بينما كان جميع ركاب الطائرة نائمين". كانت امرأة أمريكية تبلغ من العمر 32 عاما تزور بلدها مع زوجها وطفليها عندما حاولت الذهاب إلى المرحاض على متن الطائرة، لكنها أصيبت فجأة وبشكل غير متوقع بأزمة قلبية وسقطت على الأرض.

ونهض المخرج بهمن قبادي، الذي كان على متن الطائرة، للذهاب إلى المرحاض عندما رأى امرأة ملقاة على الأرض. صرخ في البداية، لكنه لم يسمع أي رد، وسرعان ما فحص معصم يدها ووجد أنه قد أغمي عليه، ثم طلب المساعدة الطارئة في قسم درجة رجال الأعمال بالطائرة.

وقال السائح إنه بالنظر إلى الوضع المتأزم والاغماء الذي أصاب المرأة التي كانت لا تزال بلا حراك، لم يتوقف قبادي للوصول إلى طاقم الرحلة وزملائهم وقام على الفور بالخطوات الأولى للتنفس الاصطناعي والإنعاش القلبي الرئوي وتدليك القلب على القفص الصدري، وحاول بلا كلل إنقاذها من خلال إنعاش القلب والرئتين؛ حينها عادت إلى الحياة وأنقذ حياة المرأة الأمريكية.

كابتن رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 0010 وطاقم رحلة إسطنبول-لوس أنجلوس؛ أعربوا عن امتنانهم لبهمن قوبادي على تحركه السريع؛ لأنه لو تم إجراء هذه الحالة الطارئة بعد ثوانٍ قليلة من وصولها إلى المستشفى؛ سيكون الوقت قد فات للمساعدة في استعادة حياتها، ومن المؤكد أن حياة هذه المرأة الأمريكية الشابة ستكون في خطر.