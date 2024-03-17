وزير التربية يوجه بتشكيل لجنة قانونية عاجلة للدفاع عن الهيئات التعليمية والتدريسية

2024-03-17 21:30:02 - المصدر: الفرات نيوز

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية بيانا شديد اللهجة يُدين به تعرض مدرسين اثنين من ثانوية الشهيد محمد عبد العزيز الكنعان للبنين في محافظة البصرة الى حادث إعتداء جبان من قبل عدد من أولياء الامور، مؤكدا ان وزير التربية وجه فورا بتشكيل لجنة قانونية عاجلة للدفاع عن الهيئات التعليمية والتدريسية.

وأبان المكتب تفاصيل حادثة الضرب التي حصلت بعد ان حاول المعتدى عليهما فض شجار عنيف حدث بين الطلبة تم على أثره نقلهما الى المستشفى لاصابتهما بجروح بليغة، مشددا على ان الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الاعتداءات المتكررة على ملاكها وستقوم بأخذ حق المدرسين قانونا.

فيما نقل البيان شكر وزارة التربية الى قيادة شرطة البصرة لتدخلها السريع والاستجابة الفورية للشكوى والقبض على ثلاثة من المعتدين، مثمنًا الجهود الأمنية الرامية الى بسط الأمن والامان في المحافظة ورد كرامة واعتبار الملاكات التربوية.