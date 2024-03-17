2024-03-17 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية بيانا شديد اللهجة يُدين به تعرض مدرسين اثنين من ثانوية الشهيد محمد عبد العزيز الكنعان للبنين في محافظة البصرة الى حادث إعتداء جبان من قبل عدد من أولياء الامور، مؤكدا ان وزير التربية وجه فورا بتشكيل لجنة قانونية عاجلة للدفاع عن الهيئات التعليمية والتدريسية. وأبان المكتب تفاصيل حادثة الضرب […]

ظهرت المقالة التربية تُصدر بيانا شديد اللهجة لكل من يحاول المساس بملاكاتها أولاً على ايرث نيوز.