مانشستر يونايتد يقهر ليفربول ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

2024-03-17 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكمل مانشستر يونايتد عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد. وفاز يونايتد على ضيفه ليفربول 4- 3 بعد التمديد، في آخر مباريات ربع النهائي. وسجل سكوت ماكتوميناي في الدقيقة (10) وأنتوني في الدقيقة (87) وماركوس راشفورد في الدقيقة (112) وأماد تراوري في الدقيقة (120+1) أهداف مانشستر يونايتد. في […]

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