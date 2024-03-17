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مانشستر يونايتد يقهر ليفربول ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد يقهر ليفربول ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر يونايتد يقهر ليفربول ويبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
2024-03-17 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكمل مانشستر يونايتد عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد. وفاز يونايتد على ضيفه ليفربول 4- 3 بعد التمديد، في آخر مباريات ربع النهائي. وسجل سكوت ماكتوميناي في الدقيقة (10) وأنتوني في الدقيقة (87) وماركوس راشفورد في الدقيقة (112) وأماد تراوري في الدقيقة (120+1) أهداف مانشستر يونايتد. في […]

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