2024-03-17 21:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الأحد، القبض على (3) تجار مخدرات في محافظتي بابل وذي قار. وذكرت المديرية في بيان تلقته إيرث نيوز أن “مفارزها الميدانية نفذت ضربات موجعة لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات بالاعتماد على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، حيث تمكنت من الاطاحة بثلاثة من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظتي ذي […]

ظهرت المقالة الاستخبارات تطيح بثلاثة تجار مخدرات في بابل وذي قار أولاً على ايرث نيوز.