مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم ضابط رفيع بحادث سير جنوبي العراق

2024-03-17 21:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم ضابط رفيع المستوى، نتيجة حادث سير مروع شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع على الطريق العام بين قضائي الإصلاح والجبايش شرقي مدينة الناصرية، نتيجة انقلاب عجلة نوع (جكسارة)، حيث أدى لمصرع ضابط برتبة عقيد في حرس الحدود، ومدرستين اثنتين، وإصابة شخص رابع معهم".

وأضاف المصدر، أن "جميع المتوفين والمصاب من أهالي محافظة البصرة، حيث تم نقل جثثهم لدائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهم، فيما نقلت جثة المصاب للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".