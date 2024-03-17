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مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من بطولة الكأس بسيناريو مجنون

مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من بطولة الكأس بسيناريو مجنون
مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من بطولة الكأس بسيناريو مجنون
2024-03-17 21:54:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
أكمل مانشستر يونايتد عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على ضيفه ليفربول 4- 3 بعد التمديد في آخر مباريات ربع النهائي.
وسجل سكوت ماكتوميناي (10) وأنتوني (87) وماركوس راشفورد (112) وأماد تراوري (120+1) أهداف مانشستر يونايتد، فيما أحرز أهداف ليفربول أليكسيس ماك أليستر (44) ومحمد صلاح (45+2) وهارفي إليوت (105).
المصدر : كورة

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