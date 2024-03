مصرع ضابط كبير بشرطة الحدود بحادث سير جنوب الناصرية

2024-03-17 22:10:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

‎شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار اليوم، عن مصرع ضابط برتبة عقيد في شرطة الحدود ، و اثنين من حمايته ، فيما أُصيب اخر جراء حادث انقلاب عجلته وقع على الطريق الرابط بين قضائي الاصلاح والجبايش .وقال المصدر لشبكة أخبار الناصرية، ان حادث سير وقع على الطريق الرابط...

