2024-03-17 22:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بالاستعداد لتسلم المسؤولية الأمنية في عموم العراق. وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن”الشمري شارك، مساء اليوم الأحد، إخوانه وأبناءه من الضباط والمنتسبين في قيادة قوات الشرطة الاتحادية مأدبة إفطار نظمتها القيادة وبارك الى جميع أبناء الشعب […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يوجّه الداخلية بالاستعداد لتسلم المسؤولية الأمنية في عموم العراق أولاً على ايرث نيوز.