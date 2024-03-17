ترامب يتوعد الصين.. رسوم جمركية بنسبة 100% على هذه السلعة

2024-03-17 22:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن أنه سوف يفرض رسوم جمركية بنسبة 100 على سيارات الصين المصنوعة في المكسيك. وأشار ترامب أمام تجمع حاشد في أوهايو السبت 16 آذار إلى المصانع الكبيرة لتصنيع السيارات التي تقوم الصين ببنائها في الصين، وقال موجهاً حديثه للقيادة الصينية: بينما لا تقومون بتوظيف أميركيين وتريديون بيع السيارات لنا سنفرض تعريفة بنسبة 100 على كل سيارة تأتي عبر هذا الخط، ولن تتمكنوا من بيع تلك السيارات إذا تم انتخابي. وناقش الرئيس الأميركي السابق، الذي يستعد لخوض انتخابات تشرين الثاني المقبل أمام الرئيس الحالي جو بايدن، إمكانية نشوب حرب تجارية متزايدة مع الصين بشأن صناعة السيارات. كان الهدف من التجمع هو حشد الأصوات لمرشح الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ بيرني مورينو، الذي أيده ترامب في كانون الأول، قبل الانتخابات التمهيدية في أوهايو يوم الثلاثاء. وخلال التجمع ذاته، قال ترامب: إذا لم يتم انتخابي، فسيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع، وهذا أقل ما يمكن أن يحدث. وأضاف لاحقاً: إذا لم يتم الفوز بهذه الانتخابات، فأنا لست متأكدًا من أنه ستجرى انتخابات أخرى في هذا البلد. ورداً على تعليقات الرئيس السابق، قالت المتحدثة باسم حملة ترامب، كارولين ليفيت، في تصريحات نقلتها شبكة NBC News إن سياسات بايدن ستخلق حمام دم اقتصاديًا لصناعة السيارات وعمال السيارات. وفي شباط الماضي، أكد ترامب خلال مقابله بُثت على قناة فوكس نيوز، أنه سيفرض رسوما جمركية على الصين مجددا حال فوزه، قائلاً: علينا أن نفعل ذلك أعني، انظروا، سوق الأوراق المالية كادت أن تنهار . وردا على سؤال عن تقرير أشار إلى أن ترامب يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 60 على البضائع الصينية حال انتخابه، قال الرئيس السابق لا، أود أن أقول ربما ستكون الرسوم أكثر من ذلك. وفرض ترامب رسوما جمركية على بضائع صينية قيمتها مئات المليارات من الدولارات في عامي 2018 و2019 في خضم حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم.