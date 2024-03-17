2024-03-17 23:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيسَ تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم و رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أهمية اختيار رئيس مجلس نواب جديد وفقاً للاستحقاقات والاتفاقات السياسية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس حزب تقدم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأحد، رئيسَ تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية واختيار رئيس مجلس نواب جديد وفقاً للاستحقاقات والاتفاقات السياسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي والاتفاق السياسي".وأضاف: "كما ناقش اللقاء واقع المحافظات بعد تشكيل الحكومات المحلية الجديدة، ودورها في تقديم الخدمة للمواطن".