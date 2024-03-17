2024-03-17 23:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يشتهر شارع الاسكان الشعبي في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بالأجواء الرمضانية الجميلة فيه حيث يرتاده العديد من الشباب كل ليلة بعد الإفطار.

ويقول سرباز صباح (مواطن من اربيل) لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاجواء الرمضانية في شارع الاسكان باربيل جميلة جدا حيث يزوره الشباب كل ليلة لقضاء أوقاتهم فيه ويتضمن اطعمة ومأكولات من جميع المحافظات العراقية واضافة الى كونه مكانا للشباب في الليل".

ومن جانبه؛ قال وەستا يونس (صاحب مطعم) لوكالتنا ان "الاطعمة التي نبيعها نحن في شارع الاسكان تتضمن لحم الغنم والدجاج وغيرها الكثير ونستعد بعد الساعة الخامسة عصرا لاستقبال الزبائن الذي يأتي البعض منهم للإفطار عندنا والبعض الآخر يأتون بعد الافطار".

وبدوره يقول هيرش (صاحب محل اجبان) لوكالة شفق نيوز إن "العديد من الناس يشترون بشكل يومي الالبان و الاجبان و العسل و البيض للسحور ويفضل الغالبية منهم المحلية منها حيث تلقى اقبالا كبيرا اضافة الى الحمص و اللوبيا التي لا تغادر مائدة السحور عند اهالي اربيل".

ويستقطب شارع الاسكان وسط اربيل الكثير من المقيمين في عاصمة اقليم كوردستان ومن مختلف القوميات ومناطق العراق، ويقول علي الانباري (مواطن من محافظة الانبار) للوكالة ان "الجميل في شارع الاسكان انه يجمع كل القوميات من كورد و عرب و غيرهم في مكان واحد دون تفرقة اضافة الى الاسعار المناسبة جدا التي يجعله الخيار الأمثل للشباب في ليالي رمضان".