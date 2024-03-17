ضبط 4 مواقع نفطية.. الاستخبارات العراقية تصادر 34 عجلة مع سائقيها تستخدم لتهريب النفط

2024-03-17 23:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت الاستخبارات العراقية يوم الاحد، مصادرة عشرات العجلات المستخدمة في عمليات تهريب النفط.

وذكر بيان للاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة من مهربي ومتاجري المشتقات النفطية في أكثر من محافظة، وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل أكثر من فريق عمل استخباري وفني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المهربين والقبض عليهم من أجل الحد من الإضرار بالاقتصاد الوطني".

وأضاف البيان أن العملية "اثمرت وخلال 15 يوما الماضية من مصادرة 34 عجلة مع سائقيها تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته بالإضافة الى ضبط (4) مواقع نفطية ومجموعة من العجلات دخل المواقع والتي تستخدم لتهريب هذه المشتقات ضمن محافظات عدة وأسفرت هذه العمليات مصادرة الاف الاطنان من النفط ومشتقاته الى الجهات المختصة".

وأشار البيان إلى تدوين "أقوال المتهمين واعترفوا صراحة بقيامهم بتهريب النفط ومشتقاته ، كما أحيل المتهمون إلى الجهات التحقيقية استعداداً لمثولهم أمام القضاء".