2024-03-18 00:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

بحث رئيسَ تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم” مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي،اليوم الأحد، أهمية اختيار رئيس مجلس نواب جديد وفقاً للاستحقاقات والاتفاقات السياسية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس حزب تقدم في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأحد، رئيسَ تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، وجرى خلال اللقاء، بحث […]

ظهرت المقالة الحكيم يبحث مع الحلبوسي الأوضاع السياسية في العراق وأهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية أولاً على ايرث نيوز.