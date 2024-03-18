وكالة الاستخبارات: ضبط 4 مواقع لتهريب النفط وتصادر 34 عجلة بمحافظات مختلفة

2024-03-18 00:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد، عن ضبط 4 مواقع لتهريب النفط وتصادر 34 عجلة بمحافظات مختلفة. وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة من مهربي ومتاجري المشتقات النفطية في اكثر من محافظة ، وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل اكثر […]

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