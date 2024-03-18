عضو بمجلس كركوك: الاجتماع  مع السوداني لم يعقد اليوم وجرى تأجيله إلى موعد غير محدد

2024-03-18 01:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن عضو مجلس محافظة كركوك والقيادي في الجبهة التركمانية أحمد رمزي، ان الاجتماع الذي كان مقررًا أن يُعقد اليوم الأحد جرى تأجيله إلى إشعار آخر.

وقال رمزي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع الذي كان مقررًا أن يعقد اليوم مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع أعضاء مجلس محافظة كركوك والكتل السياسية جرى تأجيله الى موعد غير معلوم حسب ما جرى تبليغنا بأن الاجتماع قد أُجل".

ولفت رمزي، أن "الاجتماع المزمع عقده لو عقد لكان الاجتماع الثالث، ويأتي للوقوف على مطالب الكتل، والوصول الى صيغ مشتركة ترضي جميع الأطراف لغرض تشكيل ادارة محافظة كركوك ومجلسها".