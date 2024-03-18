برشلونة يكتسح أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة ويرتقي لوصافة الليجا

2024-03-18 01:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتغلب برشلونة، على مضيفه أتلتيكو مدريد، بثلاثية نظيفة، مساء الأحد، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا.وسجل أهداف برشلونة، جواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز في الدقائق 39 و47 و65 على الترتيب.وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في وصافة الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الخامس.