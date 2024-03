رئيس الادارة الانتخابية يزور مكتب انتخابات اربيل

2024-03-18 03:10:02 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زار رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي عباس الفتلاوي والوفد المرافق له، مكتب انتخابات اربيل يوم الاحد الموافق 17/3/2024. وكان في استقبالهم السيد مدير مكتب انتخابات اربيل حيدر محمد اكرم واجتمع الوفد بمسؤولي شعب المكتب للاطلاع على سير العمل والاستعدادات الجارية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان 2024. وتطرق الحضور للمشاكل والمعوقات التي ترافق

