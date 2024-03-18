2024-03-18 05:39:28 - المصدر: سامسونج

• عروض سامسونج الحصريّة ومنتجاتها المتنوّعة تجمع العائلات خلال شهر رمضان الفضيل

بغداد، العراق 18 مارس 2024: مع حلول شهر رمضان الفضيل، أطلقت سامسونج للإلكترونيات موسم جديد من العروض والتقنيات المبتكرة والاستثنائية في السوق العراقي، عبر حملتها الرمضانيّة "رحّب معنا بالذكاء الاصطناعي في رمضان". وتلتزم سامسونج بتعزيز جودة حياة المستهلكين في شهر رمضان لهذا العام، والارتقاء بالأجواء العائليّة المميّزة في كل لحظة باستخدام التكنولوجيا التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال العثور على وصفات الأطباق الرمضانية التقليدية باستخدام باستخدام ميزة Circle to Search with Google على سلسلة Galaxy S24، أو مشاهدة المسلسلات الرمضانية على شاشات كبيرة معززة بتقنية AI Upscaling أو ثلاجات Bespoke الموفرة للطاقة، توفر ابتكارات سامسونج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوقت وتعزز الراحة للجميع.

وقال سانجمين كيم، المدير العام لشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي في العراق: "يوفر دمج الذكاء الاصطناعي في منتجات سامسونج فرصة مبتكرة لتحسين أنماط حياة الناس بذكاء خلال شهر رمضان. وتماشياً مع رؤيتنا "الذكاء الاصطناعي للجميع"، يسعدنا أن نقدم عروضنا الرمضانية الحصرية، مما يُتيح لعملائنا التمتع بأجواء الشهر الفضيل مع الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مجموعة منتجات شاملة متوفّرة على متاجرنا الإلكترونية. وتوظف سامسونج أحدث التقنيات في أجهزتها خلال الشهر الفضيل لتعزيز تقاليده وإثراء الروابط الأسرية.

وقد تم تصميم عروض سامسونج الترويجيّة وباقاتها الحصرية لوضع أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في متناول كل فرد من أسرة، مما يوفر قيمة استثنائيّة ويرتقي بالتجارب الرمضانيّة من خلال الابتكار.

وستشمل العروض الحصريّة خصومات مميزة على مجموعة مختارة من هواتف سامسونج المحمولة بما في ذلك خصم يصل إلى 32% على سلسلة Galaxy M طراز Galaxy M54 5G، وطراز Galaxy M14 5G، بالإضافة إلى خصم يصل إلى 11% على هاتف Galaxy S23 Ultra إلى جانب كفر حماية جلد عالي الجودة، وساعة5 Galaxy Watch مقاس 44 ملم وذلك بسعر تفضيلي 444 ألف دينار عراقي.

لمزيد من المعلومات حول هذه العروض والمزايا، يرجى زيارة https://www.samsung.com/iq_ar/offer/ramadan-offers/mobiles/#hatha