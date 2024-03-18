الدولار ثابت وسط تغيرات في العملات

2024-03-18 08:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقر الدولار الأمريكي، يوم الاثنين، مع تطلع المتعاملين إلى أسبوع تهيمن عليه اجتماعات البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تبقى دون تغيير على أسعار الفائدة.

وتراجع الين الياباني يوم الاثنين 0.13 بالمئة إلى 149.22 للدولار مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، لكنه لا يزال مرتفعا 0.5 بالمئة

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6560 دولار أمريكي، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

وارتفع الدولار الأسترالي بنحو 1% حتى الآن في مارس/ آذار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.60855 دولار أمريكي.

وانخفض اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0883 دولار، بينما جرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2729 دولار، منخفضا 0.08 بالمئة

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين بما في ذلك اليورو والين، 103.48، بعد أن ارتفع إلى 103.50، وهو أعلى مستوى له منذ 6 مارس /آذار قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وفي العملات المشفرة، تراجعت عملة البيتكوين في أحدث تعاملات بنسبة 1.3% إلى 66983 دولارًا، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 73803 دولارًا الأسبوع الماضي.