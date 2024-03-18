رقم تاريخي غير مسبوق لباير ليفركوزن

2024-03-18 08:36:02 - المصدر: واع

متابعة – واعحقق باير ليفركوزن، رقماً جديداً لأول مرة في تاريخه بالدوري الألماني، بعد فوزه على نظيره فرايبورج.وانتزع باير ليفركوزن، فوزا ثمينا خارج ملعبه على حساب فرايبورج بنتيجة (3-2) ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري الألماني.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد فاز ليفركوزن، بمباراته رقم 22 من أصل 26 مواجهة خاضها هذا الموسم في البوندسليجا.وأشارت الشبكة إلى أن ليفركوزن لم يسبق وأن حقق هذا العدد من الانتصارات في موسم واحد بالدوري الألماني.ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 70 نقطة في صدارة البوندسليجا، ليقترب خطوة جديدة من حصد اللقب، في ظل تفوقه بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ.