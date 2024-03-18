باريس سان جيرمان يحتفي برقم مبابي المميز

2024-03-18 08:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسلط نادي باريس سان جيرمان الضوء على لحظة استثنائية لنجمه وهدافه التاريخي كيليان مبابي.وأشار الحساب الرسمي لسان جيرمان إلى أن مباراة مونبلييه هي رقم 200 لمبابي بقميص الفريق في الدوري.ويلعب مبابي بقميص الفريق الباريسي منذ صيف 2017 عندما انضم من موناكو مقابل 180 مليون يورو.وينتهي تعاقد النجم الفرنسي البالغ من العمر 25 عاما مع باريس سان جيرمان في 30 حزيران المقبل.وأبلغ مبابي إدارة باريس بعدم رغبته في تفعيل بند تمديد تعاقده لموسم ثالث حتى صيف 2025.