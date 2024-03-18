بعد شهر من التأخير.. مالية بغداد تدفع 59% من الرواتب وبيان غاضب من أربيل

2024-03-18 08:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بياناً بخصوص رواتب الموظفين الكورد، لافتة إلى أن وزارة المالية الاتحادية مستعدة لدفع 59٪؜ فقط من رواتب الموظفين بعد شهر من التأخير.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشكلة الرواتب في إقليم كوردستان بدأت عندما اتبعت جهة سياسية رئيسية في حكومة إقليم كوردستان والمشكلة للحكومة، حزباً معارضاً وكانوا مرشدين لأعداء الاقليم لخلق الضغوط على كوردستان وخفض رواتب الموظفين".

وأضاف هورامي، أن "وزارة المالية الاتحادية مستعدة لدفع 59٪؜ فقط من رواتب موظفي إقليم كوردستان بعد شهر من التأخير، وهي لا تشمل رواتب البيشمركة والشهداء وجزء كبير من الموظفين وذلك لخلق الفتنة والتمييز واهانة موظفي كوردستان".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كوردستان، وخاصة رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، يعمل على حل مشكلة رواتب جميع الموظفين في إقليم كوردستان، الذين هم خارج النية الوطنية وحماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان يزايدون وإذا كانوا صادقين، فليوزعوا هذا الراتب مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، لأننا لا نقبل الاهانة والتمييز بين موظفينا".

وخلص بيشوا هورامي إلى القول: "إننا ندافع عن حقوق شعب إقليم كوردستان كافة، ونرفض انتهاك حقوقنا الدستورية والتمييز وسياسة التجويع بأي شكل من الأشكال ونقف ضده".

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قد دعا وزارة المالية الاتحادية في بغداد، إلى إرسال مستحقات متقاضي الرواتب إلى وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم كاملةً ودون أي تمييز.

ويوم الأربعاء، 21/ 2/ 2024، قررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.