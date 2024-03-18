2024-03-18 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يتقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33% من الأصوات، بعد فرز 99.52% من أوراق الاقتراع. وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار 2024. وتم نشر بيانات نتائج التصويت في مركز لجنة الانتخابات المركزية، وتمت معالجة 99.52% من أوراق الاقتراع. وحصل كل […]

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