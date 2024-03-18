2024-03-18 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين صاروخا بالستيا غير محدد، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي”، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وهذا الإطلاق لصاروخ يُعتقد […]

ظهرت المقالة كوريا الشمالية تطلق “صاروخا بالستيا” باتجاه بحر اليابان أولاً على ايرث نيوز.