2024-03-18 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأميركي هذا الأسبوع. التغير في الأسعار بحلول الساعة 0259 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2147.89 دولار للأونصة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2151.30 دولار […]

ظهرت المقالة عالميا.. بريق الذهب يخفت مع صعود الدولار أولاً على ايرث نيوز.