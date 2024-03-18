2024-03-18 08:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حققت أسعار النفط ارتفاعا خلال المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو أربعة بالمئة وسط توقعات بانخفاض الإمدادات. تحرك الأسعار بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 32 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 85.66 دولار للبرميل. وارتفعت عقود أبريل لخام غرب تكساس […]

ظهرت المقالة النفط يرتفع مع تزايد المخاوف الجيوسياسية ونقص الإمدادات أولاً على ايرث نيوز.