2024-03-18 08:50:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار الدكتور محمد كشاش يوسف أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول زيادة الإصابات بالحصبة في مدينة الناصرية. وذكر كشاش في اتصال هاتفي مع إذاعة الناصرية أن ذي قار والعراق بصورة عامة يمر بالمرحلة الأخيرة من منحنى الإصابات بالحصبة وقد...

The post صحة ذي قار تؤكد تراجع عدد الاصابات بالحصبة first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post صحة ذي قار تؤكد تراجع عدد الاصابات بالحصبة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.