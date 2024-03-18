مصرع واصابة العشرات بحادث سير في أفغانستان

2024-03-18 09:00:11 - المصدر: قناة الثامنة

لقي ما لا يقل عن 21 شخصاً حتفهم وأصيب 38 آخرون بجروح صباح الأحد في جنوب أفغانستان، في حادث تصادم بين شاحنة صهريج وحافلة ودراجة نارية. وقال المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند محمد قاسم رياض ان 21 شخصا لقوا مصرعهم في حادث سير بين حافلة وشاحنة صهريج ودراجة نارية على طريق في ولاية هلمند، فيما اكد مصدر رسمي اخر اصابة 38 اخرين بجروح. وأفاد الناطق باسم الحاكم أيضا بأن الصهريج كان محملا بالوقود وبعد الاصطدام اندلعت النيران في المركبات ما أدى ألى تفحم جثث الكثير من الضحايا. وأظهرت صور نشرتها إدارة الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات متفحّمة وقمرة شاحنة