المفوضية للثامنة: 93 حزبا وتحالفا ومرشحا يشاركون في انتخابات الاقليم

2024-03-18 09:00:11 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن عدد الاحزاب والتحالفات والمرشحين المستقلين المسجلين للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان. وبدأت استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق والاحزاب، لاجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان، مع تحديد يوم العاشر من حزيران 2024 لاجراء تلك الانتخابات. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أعلنت الموعد النهائي لتسجيل الأحزاب الراغبة في المشاركة في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، من الخامس آذار/مارس إلى الرابع عشر من الشهر نفسه. وسجل ثلاثة وثلاثون حزبا وكياناً سياسياً اسماءهم في الدوائر الانتخابية الاربعة في اقليم كوردستان للمشاركة في عملية انتخابات برلمان كوردستان. واوضحت مديرية الاحزاب والكيانات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في