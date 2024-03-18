الثامنة تكشف عن مبادرة لرئيس الجمهورية لحل مشكلة رواتب الاقليم

2024-03-18 09:00:11 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت قناة الثامنة عن مبادرة لرئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد لحل مشكلة رواتب موظفي اقليم كوردستان. ويزور وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كوردستان، العاصمة بغداد خلال هذا الاسبوع، للاجتماع مع الجهات المعنية بهدف التوصل الى حل لمشكلة رواتب موظفي الاقليم. مصدر رفيع في حكومة الاقليم قال لقناة الثامنة ان وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان اوات شيخ جناب يترأس الوفد الحكومي الى بغداد ويجتمع مع وزيرة المالية العراقية طيف سامي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري لحل مشكلة رواتب موظفي الاقليم، مؤكدا ان زيارة وفد حكومة الاقليم الى بغداد تاتي بناء على مبادرة رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال