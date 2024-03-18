2024-03-18 09:00:11 - المصدر: منصة إيشان

تحدث محافظة البصرة أسعد العيداني عن علاقته بقوى الإطار التنسيقي وحصوله على دورة ثانية في إدارة محافظة البصرة، وفيما أشار إلى علاقته بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد أنه يفتخر بكونه أحد أبناء السياسي الراحل أحمد الجلبي. وقال العيداني في مقابلة متلفزة، إنه “لم يتمرد على قوى الإطار التنسيقي بعد نتائج انتخابات مجالس المحافظات بل […]

ظهرت المقالة العيداني: أفخر بكوني أحد أبناء أحمد الجلبي والتقيت الصدر مرتين في حياتي أولاً على Eishan.