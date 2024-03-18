2024-03-18 09:00:11 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أظهرت تقدم الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرة إلى حصوله على نسبة 87% بعد فرز ربع الأصوات. وكانت الانتخابات الرئاسية الروسية جرت على مدى ثلاثة أيام وانتهت اليوم الأحد. وفي وقت سابق، نقلت “فرانس برس” عن استطلاع روسي قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين حصد 87% من الأصوات في […]

ظهرت المقالة نتائج أولية.. بوتين يكتسح منافسيه على رئاسة روسيا الاتحادية أولاً على Eishan.