2024-03-18 09:00:11 - المصدر: منصة إيشان

في كل دورة نيابية، يترك كل شيء يخص المواطنين، وتركز الكتل على قانون الانتخابات، فمنذ العام 2003 وإلى اليوم، تشهد الأروقة السياسية العراقية سجالاً مستمراً حول قانون الانتخابات، ليتحول إلى أشبه بلعبة “جر الحبل”، فكل طرف قوي يحاول جر القانون لصالحه. وبينما يجري حديث “جدي” على تغيير قانون الانتخابات، يقف مقتدى الصدر بقواعده الشعبية، ناطراً […]

ظهرت المقالة خشية من اندثار زعاماته.. الإطار التنسيقي يحاصر شعبية “ابن ميسان” بقانون انتخابي جديد أولاً على Eishan.