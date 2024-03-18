2024-03-18 09:00:11 - المصدر: منصة إيشان

عاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى مغازلة الصدر من جديد، بعد العداء الذي دخل به الطرفان منذ “صولة الفرسان” ولغاية اليوم. المالكي قال في مقابلة متلفزة تابعتها منصة “إيشان”، إن “بعض الأطراف السياسية في الإطار التنسيقي قد استفادت وتصاعد تمثلها النيابي بعد الانسحاب الصدري من البرلمان”. وأضاف، أن “مصلحة العراق تقتضي عودة التيار […]

ظهرت المقالة المالكي يغازل الصدر مجدداً.. مصلحة العراق تقتضي عودته وتصديه للمسؤولية أولاً على Eishan.