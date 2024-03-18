2024-03-18 09:00:11 - المصدر: منصة إيشان

توقع راصد جوي عراقي، هطول أمطار شديدة مصحوبة بـ”حالوب وبرق” مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين، مشيرا الى أن هذا المنخفض الممطر لم يحدث منذ 20 عاماً. وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي في حديث صحفي، إن البلاد تتأثر ابتداءً من ساعات صباح يوم غد الاثنين تدريجياً ويتعمق مساءً بمنخفض ممطر عالي الفعالية مؤدياً إلى تساقط […]

ظهرت المقالة خلال اليومين المقبلين.. العراق على موعد مع أمطار لم يشهدها منذ 20 عاماً أولاً على Eishan.