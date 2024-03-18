2024-03-18 09:00:11 - المصدر: منصة إيشان

لم تنخفض أسعار اللحوم في العراق، قبيل شهر رمضان كما وعدت به الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، بل زادت خلال أيام الشهر الفضيل، ليختفي “اللحم العراقي” من السفرة الرمضانية، وضاع بين اللحوم المستوردة والمشبوهة. ومع توالي ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق العراقية مع بداية شهر رمضان، وفي ظل تصاعد شكاوى المستهلكين من ذلك حيث […]

ظهرت المقالة “التشريب والقوزي” ضحايا التهريب والإخفاق.. موائد شهر الخير تفتقد “اللحم العراقي” أولاً على Eishan.