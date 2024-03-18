2024-03-18 09:00:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



شدَّد رئيس الجمهوريَّة عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الأحد، على أهمية التنسيق والتشاور لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكر بيان رئاسي أنَّ «رئيس الجمهورية، استقبل السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي».

وأكد رشيد، بحسب البيان، «متانة العلاقات التي تجمع العراق وإيطاليا، وضرورة مواصلة العمل على تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك».

وأشار إلى «أهمية التنسيق والتشاور لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبذل المزيد من الجهود لتخفيف حدة التوترات ووقف الحرب على غزة».

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن «حرص بلاده على تعزيز العلاقات القائمة مع العراق، ودعم إيطاليا لاستقرار العراق وأمنه وسلامة مواطنيه».

في غضون ذلك، أبدى رئيس الجمهورية دعم العراق لترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال السلام في سوريا.

وذكر بيان آخر أنَّ «رشيد استقبل السفير السوري صطام جدعان الدندح، وبحث معه أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين».

وأكد رشيد، حسب البيان «دعم العراق لترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال السلام في سوريا وبما يحقق للشعب السوري تطلعاته وآماله في الرفاهية والازدهار، وضرورة وقف العدوان على غزة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة».