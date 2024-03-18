2024-03-18 09:00:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



لفت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، لمحافظ بغداد، ورئيس مجلس المحافظة، إلى ضرورة الاهتمام بأطراف العاصمة، في حين ناقش عدداً من القضايا والموضوعات الشبابيَّة، وتمّ اتخاذ القرارات اللازمة بصددها.

وذكر بيان لمكتبه أنَّ «رئيس الوزراء استقبل محافظ بغداد عبد المطلب علي العلوي، ورئيس مجلس المحافظة عمار حسين القيسي وأعضاء مجلسها، إذ هنأ السوداني في مستهل اللقاء الحضور على نيلهم ثقة أبناء المحافظة».

وأضاف أنَّ «اكتمال السلطة التشريعية والرقابية والتنفيذية للحكومة المحلية يعد من أهم سمات النظام السياسي بعد العام 2003، بما تمثله من مساحة إيجابية في العمل، معززةً بالصلاحيات والموازنة المرصودة، التي يجب دعمها بالمثابرة والإخلاص».

وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، «ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وحشد الجهود والوقت لخلق قصة نجاح يلمسها الجمهور»، مشيراً إلى أنَّ «المنجز سيعزز الثقة في عمل المجالس، ضمن رؤية وبرنامج للحكومة المحلية بجهود الجهة التنفيذية».

وبيّن السوداني «ضرورة إرسال رسائل إيجابية، وأن يتناغم برنامج عمل المجالس المحلية مع عمل الحكومة الاتحادية»، مشدداً على «أهمية الاهتمام بأطراف العاصمة، وأن تراعى جوانب ترشيد الصرف وجهاته وعملية اختيار المشاريع، والاحتكام للآراء المهنية والعلمية، بعيداً عن أي توجهات».

في غضون ذلك، ناقش رئيس الوزراء عدداً من القضايا والموضوعات الشبابية واتخذ القرارات اللازمة بصددها.

وذكر بيان آخر أنَّ «السوداني رأس الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للشباب، وجرت فيه مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الشبابية، واتخاذ القرارات اللازمة بصددها».

وأكد السوداني «ضرورة إيجاد قنوات وآليات لخلق الانسجام والتواصل بين الشباب من مختلف محافظات ومناطق العراق».

ووجَّه بـ{إطلاق مبادرات تخص رجال الأعمال والمستثمرين الشباب، كما وجَّه الوزراء والمستشارين بمتابعة ورعاية وحضور النشاطات والفعاليات التي يقيمها الشباب في محافظات العراق المختلفة».