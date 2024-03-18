النزاهة توصي بزيادة تخصيصات صندوق الإسكان

2024-03-18 09:00:11 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



أوصت هيئة النزاهة، أمس الأحد، بزيادة تخصيصات صندوق الإسكان وإعادة إطلاق مبادرة البنك المركزي للسكن.

وذكر بيان للهيئة أنَّ «هيئة النزاهة اقترحت زيادة التخصيصات المالية لصندوق الإسكان؛ بغية تغطية أكبر شريحة من المواطنين المتقدمين بطلبات منح قروض السكن، والتنسيق مع البنك المركزي العراقي لإعادة إطلاق مبادرة السكن ورصد التخصيصات اللازمة لذلك».

وأضاف أنَّ «الفريق المؤلف في دائرة الوقاية الذي قام بزيارات إلى عدد من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة؛ للاطلاع على المشكلات والمعوقات التي تعترض عملها، رصد عدم قيام وزارة المالية بصرف مبلغ الموازنــة الـتشغـيلية المخـصص لـصنـدوق الإسكـان للعام 2023، والبالـغ تريليون دينار»، داعياً إلى «قيام وزارات الدولة بالإيفاء بمبالغ الاستقطاع الشهري من موظَّفيهم المقترضين من الصندوق، فضلاً عن قيام الصندوق بفرض الغرامات على المقترضين المتلكئين».

وتابع أنه يوجد "(6166) مقترضاً متلكئاً ترتب بذمتهم (36,479,773,000) دينار"، موضحاً "صعوبة تطبيق نظام الكفيل الضامن للمقترض، مما يضطر المقترض إلى تقديم أكثر من كفيل".